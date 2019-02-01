Saklıkent’te nefes kesen tatbikat

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Antalya'nınönemli tatil merkezlerinden Saklıkent Kayak Merkezi'nde vatandaşın can ve mal güvenliği için 7/24 görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, nefes kesen bir tatbikata imza attı. Saklıkent Kayak Merkezi'nde İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK ile Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı timleri, kaybolma, yaralanma ve mahsur kalma olaylarına yönelik tatbikat gerçekleştirdi. Ekipler, senaryo gereği, kayak yaparken düşen ve yaralanarak mahsur kalan kayakçıya titizlikle müdahale etti. Kar motorları ile bölgeye ulaşan ekipler, yaptıkları ilk yardımın ardından yaralanan kayakçıyı sedye ile 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti. Jandarma ekipleri, telesiyejde de kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Yaklaşık 15 metre yükseklikte mahsur kalan tatilci operasyon ile kurtardı.