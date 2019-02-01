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Son gün 3 bomba

, yasağını dün kaldırıp savunmaya ile Portekiz Ligi’nde Amilton’u aldı. Hücum hattına da yine Portekiz’den Fredy geldi

Giriş Tarihi: 1.2.2019
Son gün 3 bomba
Devre arası transfer dönemi sona ererken Antalyaspor yönetimi, TFF'deki transfer engelini son gün sabah kaldırarak 3 futbolcuya birden imza attırdı. 27 yaşındaki savunma oyuncusu Tarık Çamdal, kendisini 4 ay için Antalyaspor'a bağlayan imzayı attı. Güney ekibinden maç başı dahil, hiçbir ücret almayacak Tarık'la performansına göre, sezon sonu yeniden masaya oturulacak. Tarık, "Bana verilen fırsat için Antalyaspor ailesine, başkana ve teknik heyete teşekkür ederim. Burası benim için yeni bir çıkış olacak. Hedeflerim büyük. İnşallah eski performansımı yakalar, uzun yıllar bu formayı terletirim" diye konuştu.

FREDY İLE 1.5 YILLIK ANLAŞMA
Portekiz'in Desportivo Aves takımından Amilton ile aynı ülkenin Belenenses takımından Fredy de dün imza attı. Fredy kariyerine Türkiye'de devam etmelerini sağladığı için Antalyaspor'a teşekkür ederken Amilton da, "Takıma yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım" dedi. Amilton Minervino Da Silva ve Tarık Çamdal ile sezon sonuna kadar, Portekiz'in Belenenses takımından alınan Fredy ile de 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

ÖZTÜRK: ENGELİ KALDIRDIK
İmza attırdığı 3 futbolcu ile poz veren başkan Öztürk, "Bu transferleri yapabilmek için takımın önündeki transfer engelini kaldırdık ve sağlıklı bir ortam oluştu" dedi.
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Son gün 3 bomba
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