Televizyon patladı ev yandı

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Muğla'nınFethiye ilçesinde kapalı haldeki televizyonun patlaması sonucu evde çıkan yangın, maddi hasara neden oldu. Yangın Eldirek Mahallesi'nde Erkan Yangın'a (27) ait tek katlı evde meydana geldi. Evin salonundaki odun sobasına 1 metre mesafedeki televizyonun patlaması sonucu yangın çıktı. Evden dumanların çıktığını fark eden ev sahibi Erkan Yangın, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Yangın'ın kendi çabalarıyla söndürmeye çalıştığı yangına olay yerine gelen itfaiyeye ekipleri de müdahale etti. Yangın evde maddi hasara neden oldu. Ev sahibi Yangın, eve girdiğinde odun sobasının yaklaşık 1 metre uzağında bulunan televizyonun patladığını gördüğünü söyledi. Yangın, "Televizyonu sobaya yakın koymamak gerekiyormuş" diye uyarıda bulundu.