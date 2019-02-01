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Turizme desteği

Giriş Tarihi: 1.2.2019
Turizme TİKA desteği
Türk dünyasında turizm sektörünün gelişmesi amacıyla Kazakistan ve Kırgızistan'dan gelen 21 kişilik gruba Antalya'da turizm eğitimi veriliyor. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Başkanlığı öncülüğünde ve desteğiyle, iki ülkenin üniversitelere ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde 'Turizm Sektöründe Mesleki Yeterlilik Potansiyelinin Geliştirilmesi' projesi başlatıldı.

OTELDE EĞİTİM ALDILAR
Proje kapsamında Kırgızistan ve Kazakistan'dan gelen 21 kişilik ilk gruba Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelde eğitim veriliyor. Turizmde çalışan ve üniversitelerin turizm bölümlerinde okuyan öğrencilerden oluşan grup, yiyecek içecek, restoran ve idarecilik alanlarında eğitim alıyor.
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Turizme TİKA desteği
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