Yarının Antalya’sı şimdiden büyüledi

BUGÜN NELER OLDU

AntalyaBüyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, yeni dönem projelerini açıkladı. Daha önce başlıklar halinde dile getirilen vizyon projelerin açıklanan ayrıntıları Antalyalıları heyecanlandırdı. En dikkat çeken detaylardan biri 100'üncü Yıl Bulvarı'nda Falez Kavşağı ve Antalyaspor Kavşağı arasında trafiğin yer altına alınarak Millet Bahçesi'ne kazandırılması oldu. Başkan Türel, yolun yeraltına alınmasıyla parkın 100 bin metrekare daha büyüdüğünü açıkladı. TOKİ'den alınan alanla parkın 400 bin metrekareye ulaşacağını duyuran Türel, alanda açık hava spor sahası, sanat atölyesi, yüzme havuzu, bisiklet yolu ve parkur olacağını ifade etti.Başkan Türel, "Yatırım demek iş ve aş demektir. 100 bin kişiye iş diye palavra atmıyoruz, istihdam için yatırım yapıyoruz. Vizyon projelerimiz ile 70 bin Antalyalıya iş sağlanacak. Bugüne kadar ne sözü verdiysek yaptık, yine yapacağız" dedi.BAŞKAN Türel'in Antalya'yı sinema şehri yapma vizyonu kapsamında açıkladığı son proje ise Kültür Vadisi oldu. Başka Türel, "Karayolları Bölge Müdürlüğü'nü taşıyacağız. 230 bin metrekarelik alanda, Antalya'nın sinema şehri markasını güçlendirecek hamleyi yapacağız. Kültür Vadisi projemiz kapsamında alanda 3 bin kişilik kongre merkezi, müze, okul, sinemalar olacak" dedi. Türel, Boğaçayı Projesi'nin safari ve temalı park ile film platosu olan 2'nci ve 3'üncü etaplarının tamamlanacağını açıklayan Türel, "Sadece 5 yılda Boğaçayı 14 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlayacak" dedi.Dünyanındört büyük turizm fuarı arasında yer alan EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilere 23'üncü kez kapılarını açtı. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, göreve geldikten sonra turizmdeki hedefleri revize ettiklerini hatırlattı. Nitelikli turist hedefini gerçekleştirmek için turizme bakış açısının değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Ersoy, maliyet odaklı değil gelir odaklı, arz odaklı değil talep odaklı turizme öncelik verilmesinin önemine işaret etti. Bu yıldan itibaren yeni tahsislerde 12 ay turizm yapma alanlarına öncelik vereceklerini aktaran Ersoy, 2019 itibariyle yurt dışı tanıtım bütçesini çok ciddi oranda arttırdıklarını söyledi.Başkan Türel, 25 kilometrelik Konyaaltı-Lara metro projesi, Tünektepe, Kruvaziyer Liman ve Marina gibi dev projeleri de gelecek dönem hayata geçireceklerini duyurdu. Geçen 5 yılda 12 milyar liralık yatırım yaptıklarını açıklayan Türel, gelecek 5 yıl için 20 milyar lira yatırım hedefi koyduklarını kaydetti. Antalya'da 2004'te 3 ayla sınırlı olan turizm sezonunu bugün 9'a çıkardıklarına dikkati çeken Türel, "Hedefimiz 12 ay canlı bir kent. Bunun için cazibe merkezleri oluşturuyoruz" dedi.