Yetimleri zirveye taşıdılar

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'daİnsani Yardım Vakfı (İHH), Yetim Dayanışma Günleri kapsamında yetimlere özel bir etkinlik düzenledi.Yetim çocuklara ve ailelerine özel olduklarını hissettirmek ve onları mutlu etmek amacıyla düzenlenen gezi programında, Antalya'daki yetim çocuklar Isparta'nın Davraz Kayak Merkezi'ne götürüldü. 'Yetim Gülerse, Dünya Güler' başlıklı gezi programına aileler katıldı. Kayak merkezinde düzenlenen etkinliklerde çocukların mutlukları gözlerinden okundu. Birçoğu ilk kez kar gören çocuklar, kartopu oynayıp, kızak kaydı. Bazı çocuklar ise kardan adam yapıp unutulmaz bir gün geçirdi.