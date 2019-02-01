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Yetimleri zirveye taşıdılar

tarafından düzenlenen kapsamında yetim çocukları Davraz’a götürüldü

Giriş Tarihi: 1.2.2019
Yetimleri zirveye taşıdılar
Antalya'da İnsani Yardım Vakfı (İHH), Yetim Dayanışma Günleri kapsamında yetimlere özel bir etkinlik düzenledi.

İLK KEZ KAR GÖRDÜLER
Yetim çocuklara ve ailelerine özel olduklarını hissettirmek ve onları mutlu etmek amacıyla düzenlenen gezi programında, Antalya'daki yetim çocuklar Isparta'nın Davraz Kayak Merkezi'ne götürüldü. 'Yetim Gülerse, Dünya Güler' başlıklı gezi programına aileler katıldı. Kayak merkezinde düzenlenen etkinliklerde çocukların mutlukları gözlerinden okundu. Birçoğu ilk kez kar gören çocuklar, kartopu oynayıp, kızak kaydı. Bazı çocuklar ise kardan adam yapıp unutulmaz bir gün geçirdi.
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Yetimleri zirveye taşıdılar
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