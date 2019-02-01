Yolda düştü otomobil ezdi

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Kemer ilçesinde yolun karşısına geçerken, refüjün üzerinden atladığı sırada ayağı takılarak düşüp otomobilin altında kaldı. Gece saatlerinde meydana gelen kazada başından yaralanan Demir Özergin (47) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Özergin'in kısa süre önce bir arkadaşına 'ölürsem beni Kemer'de toprağa verin' dediği öğrenildi. Eşi ve çocuklarının gözü önünde meydana gelen kazada başından yaralanan Demir Özergin'in Atatürk Caddesi üzerinde dövmecilik yaptığı öğrenildi. Kazaya karışan ve alkollü olduğu öne sürülen araç sürücüsü S.K. (59) gözaltına alındı.