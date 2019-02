30 puanı aşmalıyız

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, bir an önce 30 puanının üzerine çıkmak zorunda olduklarını söyledi. Çavuşoğlu, bugün Galatasaray ile oynayacakları maçın zorlu geçeceğini bildiklerini, karşılaşmadan puan veya puanlar almayı hedeflediklerinin de altını çizdi. 24 puanları olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Önümüzde zorlu bir maç var. Geçen hafta Ankaragücü karşısında galip gelmek önemliydi. Galatasaray zorlu bir rakip ama zaten her maç zordur. Önemli olan sahada yaptığın mücadeledir. Biz de en iyi şekilde maça hazırlanıp, puan ve puanların peşinde olacağız. İyi bir futbolla da amacımıza ulaşmak istiyoruz. Ligde önümüzde 4 zor maç var. Bizim için bu maçlar çok önemli. Bir an önce 30 puanın üstüne çıkmamız lazım. Ligi orta sıralarda bitirmek çok önemli" dedi. Maddi olarak herhangi bir sıkıntıları olmadığını da belirten Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Ödemelerimizi zamanında yapıyoruz. Futbolcularımızın da bizim de 9 yıllık dönemimizde hiçbir sıkıntısı olmadı. Olmaması için de canla başla çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

MERIH MANEVİ OĞLUM

İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'ya transfer olan Merih Demiral transferini de değerlendiren Çavuşoğlu şöyle dedi: "Merih'e ayrı bir parantez açmamız gerekiyor. Kendisi U21 Milli Takımı'nda oynayan bir futbolcumuzdu. Alanyaspor'a gelmeden önce bir hukukumuz vardı. Kendisi manevi oğlumdur. menajeriyle iyi diyaloğum, kendisiyle ağabeykardeş, baba-oğul iliş- kisi vardı. Türk futboluna ve milli takımına çok önemli bir oyuncu kazandırdık. 4-5 ayda kulübümüze ciddi bir para kazandırdık."