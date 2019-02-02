Antalya’nın filede rakibi bergama beledıyesı

TÜRKİYE Voleybol Bayanlar 2. Ligi 3. Grup'ta mücadele eden Antalyaspor, bugün deplasmanda Ateş Çelik Bergama Belediyesi'yle karşılaşacak. Filenin Akrepleri saat 15.00'de deplasmanda oynayacağı maçtan galibiyetle dönmeyi hedefliyor.
Antalyaspor A Bayan Voleybol Takımı Antrenörü Gökhan Egeli, şu ana kadar ligde 2 yenilgileri olduğunu, bu mağlubiyetlerin Alaşehir Belediyesi karşısında alındığını söyledi. Hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda aynı takıma yenildiklerini belirten Egeli, "Bir üst lige çıkmak hedefiyle öncelikle play-off yarı final grubuna adımızı yazdırmak istiyoruz. Bu nedenle de hiç durmadan çalışıyoruz"
şeklinde konuştu.