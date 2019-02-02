Antalya’nın filede rakibi bergama beledıyesı

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKİYE Voleybol Bayanlar 2. Ligi 3. Grup'ta mücadele eden Antalyaspor, bugün deplasmanda Ateş Çelik Bergama Belediyesi'yle karşılaşacak.Antalyaspor A Bayan Voleybol Takımı Antrenörü Gökhan Egeli, şu ana kadar ligde 2 yenilgileri olduğunu, bu mağlubiyetlerin Alaşehir Belediyesi karşısında alındığını söyledi. Hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda aynı takıma yenildiklerini belirten Egeli,şeklinde konuştu.