ATM’de 69 bin liralık soygun

Antalya'da banka ATM'sine para yükleyen güvenlik görevlilerini gasp eden iki şüpheli, yaklaşık 69 bin TL çalarak kayıplara karıştı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay, Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan özel bankaya ait ATM'de meydana geldi. İki güvenlik görevlisi özel zırhlı araçla 40 bin TL getirerek 29 bin TL bulunan ATM'nin arka kapısını açarak para yüklemeye başladı.

SİLAHLA TEHDİT ETTİLER

Bu sırada elinde tabanca bulunan mavi kıyafetli iki kişi güvenlik görevlilerini tehdit ederek para dolu çantaları alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. ATM çevresinde güvenlik çemberi oluşturan polis, güvenlik görevlisi Ö.K. ve S.D.'nin ifadesini aldı. Ö.K. her şeyin bir anda meydana geldiğini anlattı. Olay yerine gelen banka yetkilisi ise bir gün önce işine son verdikleri personelden şüphelendiğini söyledi. Kentin ana arterleri ile giriş çıkış yapılan önemli noktalarında önlemler alan polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.