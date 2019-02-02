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EMITT’te Batı rüzgarı

EMITT Fuarı’nda Batı rüzgarı esti. ’nın ilçeleriyle ayrı bir stantta tanıtıldığı fuarda, ve , gül ve lavanta suyu ile gül lokumu, salep gibi bölgesel ikramlarla tanıtım yaptı

Giriş Tarihi: 2.2.2019
EMITT’te Batı Akdeniz rüzgarı

Dünyanın önemli turizm fuarları arasında gösterilen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) Batı Akdeniz rüzgarı esti. Antalya'nın ilçeleriyle ayrı bir stantta tanıtıldığı fuarda, Isparta ve Burdur illerinin turizm değerleri ise Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı standında görücüye çıktı.

YÖRESEL İKRAMLAR
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve Burdur Valisi Hasan Şıldak, ziyaretçilere Bucak salebi ikram etti. Gül ve lavanta suları ile kolonyalar, krem ve losyon gibi kozmetik ürünler, gül lokumu, ceviz ezmesi gibi yöresel ürünler ikram edilen ziyaretçiler, güller ve lavanta tarlasının bulunduğu alanda selfie çekiyor. Ayrıca stantta çekiç darbesiyle kalıptan hatıra para çıkarma da büyük ilgi gördü.

ANTALYA İLÇELERİ FUARDA
Antalya standında ise Aspendos, Perge başta olmak üzere antik kentler, müze ve ören yerleri, eko, sağlık, inanç ve kültür, spor, yayla gibi alternatif turizm zenginlikleri tanıtılıyor. Başta Alanya, Kemer, Kaş ve Gazipaşa olmak üzere ilçeler de fuarda yer aldı.

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EMITT’te Batı Akdeniz rüzgarı
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