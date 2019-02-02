Göç devam etti

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin en çok göz alan illerinin başına gelen Antalya'da nüfus bir yılda yüzde 2.62 arttı. Antalya 2 milyon 426 bin 356 nüfusuyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'dan sonra 5'inci sırada yer aldı. 1 yılda nüfus 61 bin 960 kişi arttı. Batı Akdeniz bölgesinin en büyük ilçelerinden Bucak'ın 2018 nüfusunun 64 bin 943 olduğu göz önüne alındığında, Antalya nüfusunun 1 yılda Bucak kadar arttığı ortaya çıktı. Türkiye'nin nüfusu 82 milyon 3 bin 882 kişi oldu. Batı Akdeniz illeri Isparta ve Burdur'da da nüfus arttı. Nüfusu yüzde 1.75 artan Isparta, 441 bin 412 nüfus ile en kalabalık 45'inci il oldu. Burdur ise yüzde 1.94 artış ile nüfusunu 269 bin 926'ya çıkarttı ve 65'inci sırada kaldı. Isparta'da nüfus 7 bin 582, Burdur'da ise 5 bin 147 kişi arttı.