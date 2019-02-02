Müşteriye ağır itham ceza getirdi

Antalya'da ressam Gülsülay Yılmaz (60), zincir market şubesinden sucuk çalmakla suçlandı. Suçsuz olduğu anlaşılan Yılmaz'ın şikayetini değerlendiren Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yüksek Disiplin Kurulu'nca market işletmecisine uyarı cezası verildi.

AĞIR SUÇLAMA YAPILDI

Olay, 13 Kasım günü saat 10.00 sıralarında, hipermarketler zincirinin Yener Ulusoy Bulvarı'ndaki şubesinde meydana geldi. Ressam Gülsülay Yılmaz, markette alışveriş yaptığı sırada yanına gelen kasiyerin "Çıkar sucukları" dediğini belirterek, "Hırsızlıkla suçlanınca çok üzüldüm. Senelerdir alıp, yemediğim sucukla ilgili hırsızlıkla itham edildim. Halbuki sucuk satılan reyona dahi yaklaşmamıştım" dedi.

SUCUKLU TABLO YAPTI

ATSO'nun kararını memnuniyetle karşıladığını belirten ressam Gülsülay Yılmaz, "Dilekçemi dikkate aldıkları için ATSO'ya çok teşekkür ediyorum. Firmanın sahibi patronlara bir diyeceğim yok ama biraz hassas olmaları gerekiyor" dedi. Yaşadığı travmayı sulu boya ile yaptığı tabloya yansıttığını da belirten Yılmaz, "Tabloda gökten yağan sucukların altında ağlayan köpekler ile arkada gözyaşı döken bir kızı anlattım" dedi.