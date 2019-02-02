Salda Gölü’nde inceleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Burdur'a geldi. Bakan Kurum'u Burdur Valiliği'nde Vali Hasan Şıldak, AK Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur karşıladı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Burdur Valiliği Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Kurum, daha sonra makama geçerek brifing aldı. Bakan Kurum daha sonra İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı. Bakan Kurum, Salda Gölü'nde incelemelerde bulunup kentsel dönüşüm alanlarını yerinde inceledi. Bakan Kurum, Millet Bahçesi yapılacak alanda inceleme yaptı. Kurum ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.