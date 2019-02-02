Yardım çığlığı

Antalya'da ayrılmak istediği eşinin tehditleri nedeniyle 6 kez uzaklaştırma kararı aldırdığını ancak bunun bir işe yaramadığını öne süren genç kadın kadın, hayatından endişe duyduğunu belirterek yardım istedi. Boşanma davası açmak için ağabeyi Kuthan Adem ile Antalya Adliyesine gelen 20 yaşındaki Funda Ilgaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 16 yaşında tanıştığı eşi Ö.C.I. ile 18 yaşına girince evlendiklerini anlattı. Evlendikten sonra eşinin ölüm tehditlerine başladığını ileri süren Ilgaz, "Daha önce boynuma bıçak, başıma silah dayadı ve 'Benden ayrılırsan seni öldürürüm' dedi. Yüzüme kezzap atmakla da tehdit etti. Beni saplantı haline getirmiş" dedi.

BENİ ÖLDÜRECEK

Polise giderek çok kez şikayetçi olduğunu anlatan Ilgaz, 6 kez uzaklaştırma kararı verildiğini ancak eşinin defalarca bu kararı ihlal ettiğini kaydetti. Anne ve ağabeyi yönünde de uzaklaştırma kararları bulunduğuna işaret eden Ilgaz, "Eşim bu kararları da sürekli ihlal ediyor. Her gün beni farklı numaralardan arayıp öldürmekle ve evimizi yakmakla tehdit ediyor. Kendimin ve ailemin canından endişe ediyorum. 6 kez uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen bu kararı sürekli ihlal ediyor" diye konuştu.

DURDURUN ONU

Genç kadının ağabeyi Kuthan Adem ise kardeşinin ağlayarak kendisini arayıp yardım istediğini belirterek, "Eniştem ayrılmalarına benim sebep olduğumu düşündüğü için intikam almak istedi. Beni 3 yerimden bıçakladı. Günlerce yoğun bakımda kaldım. Bizi öldürmeden bu adam durdurulmalı" dedi.