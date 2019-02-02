Yeni Akrepler sahada

Süper Lig'in 20. haftasında yarın Beşiktaş'la karşılaşacak Antalyaspor'da bu maçın çalışmalarına devam edildi. Kırmızı beyazlılarda yeni transferler Tarık Çamdal, Fredy ve Amilton ilk kez takımla antrenmana çıktı.

NEŞELİ ANTRENMAN

Beşiktaş maçına hazırlanan Akrep'te futbolcuların antrenman sırasında oldukça neşeli olması dikkat çekti. Bir taraftarın getirdiği baklava futbolculara ikram edildi. Çift kale taktik maçının yer aldığı antrenmanı Başkan Ali Şafak Öztürk ile birlikte yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

BİRKAN BOLU'DA

Devre arası transfer döneminde kadrosunda büyük bir revizyona giden Antalyaspor'da takımdan ayrılan 9. isim Birkan Öksüz oldu. Daha önce Maicon, Vainqueur, Barrada, Musa Nizam, Kenan Horic, Oğuz Mataracı, Olcan Adın, Danilo ile yollarını ayıran kırmızı-beyazlılarda Birkan Öksüz de TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'la anlaşma sağladı. Defansın solunda görev alan 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 1 maça çıkarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 maçta 562 dakika sahada kaldı.