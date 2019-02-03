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19 yıllık eşine can verdi

Giriş Tarihi: 3.2.2019
19 yıllık eşine can verdi
Antalya'nın Serik ilçesinde çiftçi Mehmet Hakan Rüzgar (44), iki böbreği de iflas eden eşi Meral Rüzgar'a (40), bir böbreğini vererek sağlığına kavuşmasını sağladı. Mehmet Hakan Rüzgar, iki çocuğunun annesi, 19 yıllık eşi için, "19 yıl önce kalbimi verdim, şimdi de böbreğimi. Yüzü gülsün yeter" diye konuştu.

SEVDİĞiNİ BİLİYORDUM
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 2 saat süren operasyonla, Mehmet Hakan Rüzgar'ın bir böbreği eşine nakledildi. Eşinin böbreğiyle hayata tutunan Meral Rüzgar, "Beni çok sevdiğini biliyordum" dedi
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19 yıllık eşine can verdi
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