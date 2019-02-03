19 yıllık eşine can verdi

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Antalya'nınSerik ilçesinde çiftçi Mehmet Hakan Rüzgar (44), iki böbreği de iflas eden eşi Meral Rüzgar'a (40), bir böbreğini vererek sağlığına kavuşmasını sağladı. Mehmet Hakan Rüzgar, iki çocuğunun annesi, 19 yıllık eşi için, "19 yıl önce kalbimi verdim, şimdi de böbreğimi. Yüzü gülsün yeter" diye konuştu.Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 2 saat süren operasyonla, Mehmet Hakan Rüzgar'ın bir böbreği eşine nakledildi. Eşinin böbreğiyle hayata tutunan Meral Rüzgar, "Beni çok sevdiğini biliyordum" dedi