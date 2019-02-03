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2 bin sporcu ringe çıktı

Giriş Tarihi: 3.2.2019
2 bin sporcu ringe çıktı
Antalya'da düzenlenen Türkiye Wushu Şampiyonası sürüyor. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunca, Antalya Spor Salonu'nda yapılan organizasyona 2 binin üzerinde sporcu katıldı, 53 hakem görev aldı. Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirilen müsabakalarda, sporcular dereceye girebilmek için mücadele ediyor. Derceye giren sporcular, Wushu Milli Takımı'nın kadrosuna alınacak.

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Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Akyüz, minikler ve yıldızlar kategorisindeki müsabakaları bitirdiklerini, gençler kategorisinin devam ettiğini söyledi. Akyüz, "İki binin üzerinde sporcunun katıldığı şampiyona 5 Şubat'ta sona erecek" dedi.
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2 bin sporcu ringe çıktı
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