2 bin sporcu ringe çıktı

Antalya'da
düzenlenen Türkiye
Wushu Şampiyonası
sürüyor. Türkiye
Wushu Kung
Fu Federasyonunca,
Antalya Spor
Salonu'nda yapılan
organizasyona 2 binin
üzerinde sporcu katıldı,
53 hakem görev
aldı. Minikler, yıldızlar,
gençler ve büyükler kategorilerinde
gerçekleştirilen
müsabakalarda, sporcular
dereceye girebilmek için mücadele
ediyor. Derceye giren sporcular,
Wushu Milli Takımı'nın kadrosuna
alınacak. SALI GÜNÜ BİTİYOR
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Akyüz, minikler ve yıldızlar kategorisindeki müsabakaları bitirdiklerini, gençler kategorisinin devam ettiğini söyledi. Akyüz, "İki binin üzerinde sporcunun katıldığı şampiyona 5 Şubat'ta sona erecek" dedi.