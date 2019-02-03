2 bin sporcu ringe çıktı

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Antalya'dadüzenlenen TürkiyeWushu Şampiyonasısürüyor. TürkiyeWushu KungFu Federasyonunca,Antalya SporSalonu'nda yapılanorganizasyona 2 bininüzerinde sporcu katıldı,53 hakem görevaldı. Minikler, yıldızlar,gençler ve büyükler kategorilerindegerçekleştirilenmüsabakalarda, sporculardereceye girebilmek için mücadeleediyor. Derceye giren sporcular,Wushu Milli Takımı'nın kadrosunaalınacak.Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Akyüz, minikler ve yıldızlar kategorisindeki müsabakaları bitirdiklerini, gençler kategorisinin devam ettiğini söyledi. Akyüz, "İki binin üzerinde sporcunun katıldığı şampiyona 5 Şubat'ta sona erecek" dedi.