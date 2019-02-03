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Antalya'da hasta ve maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına yardıma koşan Şule Tanaz, çocukların manevi annesi oldu. 'İyilik Meleği Şule' olarak tanınan Tanaz, 4 yılda 5 bin çocuğa yardım ulaştırdı. 'Bir El Bir Hayat' adında sosyal sorumluluk projesini başlatan Tanaz'ın en büyük özelliği ise yardım yapacaklara aracılık etmek.İstanbul'dan gelerek Antalya'ya 5 yıl önce yerleşen ve bir AVM'nin Basın Halkla İlişkiler Sorumlusu olan Şule Tanaz, kendi kendine 'Bir El Bir Hayat' isimli sosyal sorumluluk projesi geliştirdi. İyilik sever genç kadının kurduğu guruba 70 arkadaşı katılarak gönüllü çalışmaya başladı. Yardımsever Tanaz, kendi imkanları ile başka şehirlerden hastalıkları nedeniyle Antalya'ya taşınmak zorunda kalan çocuklar ile ailelerine gıda, giyecek ve maddi yardımda bulunmaya başladı. Antalya'da örnek gösterilen çalışma ile çocukları tedavi gördüğü için hastanede sandalye üstünde uyumak zorunda kalan ailelere ev kiralandı, hayırseverlerden eşya toplandı. Çevresinde 'İyilik Meleği' olarak tanınan ve çocukların ise 'Şule Anne' diye hitap ettiği Şule Tanaz, 168 evin tepeden tırnağa döşenmesine aracılık etti.Sadece ayni yardımlara aracılık eden Şule Tanaz, para yardımında bulunmak isteyenleri ise ihtiyaç sahipleri ve çocuklarla buluşturup yardımın ulaşmasına sağlıyor. Tanaz'ın bir başka özelliği ise, her hafta hastanelerde lösemi tedavisi gören çocukları düzenli ziyaret edip onların ihtiyaçlarını karşılaması. 5 bin çocuğa ulaşmalarında en büyük katkının devlet kurumları olduğunu söyleyen Tanaz, "Kaymakamlıklar ve belediyeler bize yardıma muhtaç çocukların ailelerine yönlendiriyor. Biz devreye girdikten sonra çocuğun ve ailesinin ihtiyaçlarını belirliyoruz. Aynı gün elimizde onların ihtiyacını uygun ne varsa veriyoruz. Yoksa grupta 'şu kadar giysiye, şu kadar yiyecek maddesine ihtiyacımız var' diye yazıyoruz. Gönüllülerimiz anında ulaştırıyor" dedi.Şule Tanaz, 5 yıldır lösemi tedavisi gören çocukları da yalnız bırakmıyor. Lösemili çocukların sevgilisi haline gelen Tanaz, onları düzenli olarak hastanedeki odalarında ziyaret ediyor, ihtiyaçlarını belirliyor ve tek tek yerine ulaştırıyor. Lösemili ailelerin en çok maskeye ihtiyaç duyduğu anlatan Tanaz, "24 saat maske taktıkları için en çok maskeye ihtiyaç duyuyorlar. Çocuklar hastanede zaman geçirirken mutlaka kendilerine oyunlar istiyorlar. Onların eğlenmesi için oyun ekiplerini hastanelere taşıyoruz" diye konuştu.