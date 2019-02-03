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Çiçekler solmasın

Emniyet Müdürlüğü’nün ‘Çiçekleri Soldurmayalım’ projesinde 305 çocuk meslek kursunda başarılı oldu. Sokaktan kurtarılan 207 çocuk meslek sahibi olup işe yerleştirildi

Giriş Tarihi: 3.2.2019
Çiçekler solmasın
Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve eşi Selda Ulucan, Antalya'da 'Çiçekleri Soldurmayalım' projesi kapsamında farklı bölümlerde mesleki eğitim alan genç kursiyerlerle bir araya geldi. Fabrikalar Mahallesi'ndeki Aşçı Yardımcısı Kursu'nu ziyaret eden Uluca ve eşi, kursiyerlerle birebir görüşmeler yaptı. Kursiyer çocuklar da uygulamalı eğitimde bugüne kadar öğrendikleri ve yaptıkları çalışmaları sergileme fırsatı buldu.

305 ÇOCUK KURTARILDI
Emniyet Müdürü Ulucan, proje sayesinde kentte risk altında bulunan çocukların suçlardan ve zararlı alışkanlıklardan korunması amacıyla mesleki eğitim verildiğini söyledi. Ulucan, "Kurslara, 15-45 yaş arası çocuk ve aileler dahil edildi. 2014 yılından bu güne kadar açılan tüm kurslara 410 kişi katılmış ve 305'i mezun oldu. Bunlardan 207'si işe yerleştirildi" dedi.

EL ELE VERMELİYİZ
Halen devam eden Aşçı Yardımcısı, Pasta Yapımı ve Sunumu, Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme ile Ev Tipi Klima kurslarına 80 çocuğun katıldığını anlatan Ulucan, "Her çocuk bir çiçektir. Toplumla el verirsek hiçbir çiçeği soldurmayız" diye konuştu. Kursiyerlerden boks müsabakasında il birincisi olanlar ödüllendirildi.
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Çiçekler solmasın
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