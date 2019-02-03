Engellilerin park isyanı

Antalya'da
engelsiz insanların
engellilere ayrılan otopark
yerlerine araçlarını
park etmesi isyan
ettirdi. Otizmli oğluyla
Kepez Kaymakamlığı
önündeki 'engelli
parkına' aracını park
edemeyen Akdeniz
Otizm Spor Kulübü
Derneği Başkanı Demet Çileli Baz,
engellilerin sorumsuzluk yüzünden
sıkıntı yaşadığını söyledi. HAYATIMIZI ZORLAŞTIRMAYIN
Demet Çileli Baz, engellilere ait araçların ve engelli taşıyan araçların park etmesi için oluşturulan otoparklara engelsiz insanların araçlarını park etmesi nedeniyle engelliler ve ailelerinin mağduriyet yaşadığını söyledi. Baz, "Otoparka engelli insanlar ve aileleri dışında herkes park etmiş. Bizim gibi 3 engelli vatandaş daha aynı sıkıntıyı yaşadı. Sadece Antalya değil, ülkenin her yerinde durum maalesef böyle" dedi. Baz, "Sorumsuz vatandaşlar yüzünden bu sıkıntılar yaşanıyor. Zor olan hayatlarımızı daha da zorlaştırmaya kimsenin hakkı yok" dedi.