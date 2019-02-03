Engellilerin park isyanı

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Antalya'daengelsiz insanlarınengellilere ayrılan otoparkyerlerine araçlarınıpark etmesi isyanettirdi. Otizmli oğluylaKepez Kaymakamlığıönündeki 'engelliparkına' aracını parkedemeyen AkdenizOtizm Spor KulübüDerneği Başkanı Demet Çileli Baz,engellilerin sorumsuzluk yüzündensıkıntı yaşadığını söyledi.Demet Çileli Baz, engellilere ait araçların ve engelli taşıyan araçların park etmesi için oluşturulan otoparklara engelsiz insanların araçlarını park etmesi nedeniyle engelliler ve ailelerinin mağduriyet yaşadığını söyledi. Baz, "Otoparka engelli insanlar ve aileleri dışında herkes park etmiş. Bizim gibi 3 engelli vatandaş daha aynı sıkıntıyı yaşadı. Sadece Antalya değil, ülkenin her yerinde durum maalesef böyle" dedi. Baz, "Sorumsuz vatandaşlar yüzünden bu sıkıntılar yaşanıyor. Zor olan hayatlarımızı daha da zorlaştırmaya kimsenin hakkı yok" dedi.