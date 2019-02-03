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Engellilerin park isyanı

Giriş Tarihi: 3.2.2019
Engellilerin park isyanı
Antalya'da engelsiz insanların engellilere ayrılan otopark yerlerine araçlarını park etmesi isyan ettirdi. Otizmli oğluyla Kepez Kaymakamlığı önündeki 'engelli parkına' aracını park edemeyen Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, engellilerin sorumsuzluk yüzünden sıkıntı yaşadığını söyledi.

HAYATIMIZI ZORLAŞTIRMAYIN
Demet Çileli Baz, engellilere ait araçların ve engelli taşıyan araçların park etmesi için oluşturulan otoparklara engelsiz insanların araçlarını park etmesi nedeniyle engelliler ve ailelerinin mağduriyet yaşadığını söyledi. Baz, "Otoparka engelli insanlar ve aileleri dışında herkes park etmiş. Bizim gibi 3 engelli vatandaş daha aynı sıkıntıyı yaşadı. Sadece Antalya değil, ülkenin her yerinde durum maalesef böyle" dedi. Baz, "Sorumsuz vatandaşlar yüzünden bu sıkıntılar yaşanıyor. Zor olan hayatlarımızı daha da zorlaştırmaya kimsenin hakkı yok" dedi.
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Engellilerin park isyanı
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