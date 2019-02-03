Finike sınıf atladı

BUGÜN NELER OLDU

FinikeDevlet Hastanesinin mevcutta C olan sınıfının yükseltildiği ve 160 yataklı B sınıfı hastane olarak tescilinin yapıldığı açıklandı. AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Finike Devlet Hastanesi'nin sınıfının yükseltilmesi ile hizmetlerin genişleyeceğini belirtti. Uslu, hastaneye yeni branşlar ve doktor kadroları açılacağını söyledi.Uslu Kumluca Devlet Hastanesi'ne verdikleri ek 50 yatak sözünü de tuttuklarını belirterek, "Daha önce Kumluca Devlet Hastanesine ek 50 yatak yapılması için gerekli ihale süreci tamamlandı ve yer teslimi yapıldı. Geldiğimiz aşamada inşaat süreci başlamış olup, zemin kazı işlemleri devam ediyor. Kısa bir süre içerisinde Kumluca hastanemizin 50 ek yatak kapasiteli bina süreci tamamlanacak ve daha üst bir sınıf olarak halkımızın hizmetine sunacağız" dedi. Demre ilçesinde de çok modern bir hastane kazandıracaklarının müjdesini veren Uslu, 50 yataklı hastanenin temelini 24 Haziran seçimlerinden önce attıklarını dile getirdi. Uslu, "İnşaat çok hızlı bir şekilde ilerliyor. İnşaatta yüzde 70'leri geçtik ve kısa sürede hizmete açacağız. Hastanemiz modern ameliyathaneleri, hasta odaları, yoğun bakım ünitesi ile 5 yıldızlı otel konforunda olacak." şeklinde konuştu.