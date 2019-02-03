Gurmelerden tam not

BUGÜN NELER OLDU

Parısmerkezli uluslararası gastronomi topluluğu Chaine des Rotisseurs'un Antalya üyeleri yılın ilk yemeğinde bir araya geldi.Gloria Serenity Hotel'deki yemeğe katılan gurmeler, mutfak ekibinin hazırlayıp görsellikle sunduğu yemeklerin tadına baktı. Su teresi kreması ile deniz tarağı, havyar ve tarçınla marine edilmiş kaz ciğeri, kereviz çorbası, mantar, pancar ve tereyağı sosu ile marine ördek göğsü gibi bir çok yemek tam not aldı Chainedes Rotisseurs Antalya Bölge Başkanı M.Nihat Tümkaya ve dernek yöneticileri, Gloria Serenity Hotel Genel Müdürü Fethi İz, Yiyecek ve İçecek Müdürü Onur Çankaya ve mutfak ekibine plaket verdi.