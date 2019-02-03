Kötü gün dostu

BUGÜN NELER OLDU

AntalyaBüyükşehir Belediyesi, definden, cenaze nakline, taziye çadırından pide ikramına ücretsiz cenaze hizmetleri ile Antalyalıların en zor gününde acılarına ortak oluyor. 2014'ten bu yana Antalya genelinde 33 bin 990 ücretsiz defin hizmeti verildi.Alo Mezarlık 188'i arayan cenaze sahiplerine en hızlı şekilde geri dönüş yapan Mezarlık Şube Müdürlüğü ekipleri, doktor raporu tamamlandıktan sonra geri kalan tüm hizmetleri ücretsiz veriyor. Ekipler, cenaze evine taziye çadırı kurup, taziyeye gelenler için de pide ve ayran ikramında bulunuyor. 15 bin 180 vatandaşın evine taziye ziyareti gerçekleştirilirken, taziye evlerine 369 bin pide ve ayran ikramı yapıldı.Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014'ten bu yana Antalya genelinde 33 bin 990 ücretsiz defin hizmeti verildi. 7 bin 739 cenazenin karayoluyla, Bin 86 cenazenin de uçakla şehirlerarası nakli sağlandı. Ayrıca 650 mezarlıkta, namazgah, yürüyüş yolları, çevre düzenlemesi, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi.