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Taşıma karla şenlik

Giriş Tarihi: 3.2.2019
Taşıma karla şenlik
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Toros Dağları'ndan kamyonlarla getirilerek meydana dökülen kar kütleleri eşliğinde kar görmeyen çocuklar aileleriyle doyasıya eğlendi. Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Manavgat'ta kar göremeyen çocukları karla buluşturmak amacıyla sömestir tatilinde ikinci kez KAR-NE Şenliği düzenlendi. Yaylalardan kamyonlarla kar getirilerek Atatürk Kültür Merkezi önüne döküldü. 'Haydi çocuklar kar topu oynamaya' sloganıyla düzenlenen şenliğe çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi.
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Taşıma karla şenlik
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