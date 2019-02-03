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Teknelere kış bakımı

Giriş Tarihi: 3.2.2019
Teknelere kış bakımı
Antalya'nın tarihi Kaleiçi Yat Limanı başta olmak üzere Kaş, Finike, Kemer, Manavgat ve Side gibi limanlarda yaz sezonu süresince turistik gezi ve turlara çıkan tekneler, periyodik kış bakımı için karaya çıktı. Antalya- Kemer karayolu üzerindeki balıkçı barınağı içindeki bakım istasyonlarına çekilen 30'un üzerindeki tur teknesi, ustaların gözetiminde kış bakımına girdi.

YENİLEME YAPILIYOR
İlk olarak ne gibi tamir ve tadilatın yapılacağına yönelik fizibilite raporu çıkarılan teknelerin çürüyen ahşap aksamının yanı sıra motor ve pervane bakımları da yapılıyor. Kimi tekne sahipleri iç dekorasyonu yeniliyor, kimileri teknelere zehirli boya sürdürüp, midye kaplı pervaneleri temizletiyor.
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Teknelere kış bakımı
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