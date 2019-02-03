Teknelere kış bakımı

Antalya'nın tarihi
Kaleiçi Yat
Limanı başta
olmak üzere
Kaş, Finike, Kemer,
Manavgat ve Side gibi
limanlarda yaz sezonu süresince
turistik gezi ve turlara çıkan tekneler,
periyodik kış bakımı için karaya çıktı.
Antalya- Kemer karayolu üzerindeki
balıkçı barınağı içindeki bakım istasyonlarına
çekilen 30'un üzerindeki
tur teknesi, ustaların gözetiminde kış
bakımına girdi. YENİLEME YAPILIYOR
İlk olarak ne gibi tamir ve tadilatın yapılacağına yönelik fizibilite raporu çıkarılan teknelerin çürüyen ahşap aksamının yanı sıra motor ve pervane bakımları da yapılıyor. Kimi tekne sahipleri iç dekorasyonu yeniliyor, kimileri teknelere zehirli boya sürdürüp, midye kaplı pervaneleri temizletiyor.