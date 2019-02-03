Teknelere kış bakımı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın tarihiKaleiçi YatLimanı baştaolmak üzereKaş, Finike, Kemer,Manavgat ve Side gibilimanlarda yaz sezonu süresinceturistik gezi ve turlara çıkan tekneler,periyodik kış bakımı için karaya çıktı.Antalya- Kemer karayolu üzerindekibalıkçı barınağı içindeki bakım istasyonlarınaçekilen 30'un üzerindekitur teknesi, ustaların gözetiminde kışbakımına girdi.İlk olarak ne gibi tamir ve tadilatın yapılacağına yönelik fizibilite raporu çıkarılan teknelerin çürüyen ahşap aksamının yanı sıra motor ve pervane bakımları da yapılıyor. Kimi tekne sahipleri iç dekorasyonu yeniliyor, kimileri teknelere zehirli boya sürdürüp, midye kaplı pervaneleri temizletiyor.