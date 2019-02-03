Yasmin heyecanını podyumda atıyor

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Bilim Üniversitesi Ekonomi Bölümü son sınıf öğrencisi Yasmin Uge'nin yıldızı, Denizli'de düzenlenen moda günlerinde parladı. 1.79 boyundaki Uge, defilelere çıka çıka podyum heyecanını yendiğini söyledi. Emy Organizasyon & Ajans'ın A kadro mankenleri arasında yerini alan Yasmin Uge, defilelerde yürümeyi çok sevdiğini belirterek, "Defile atmosferi dışarıdan göründüğü gibi çok kolay değil. Eğitimlerim sırasında bize anlatılırdı. 'Bu kadar da heyecanlanılacak bir şey yok' derdim kendi kendime. Fakat ilk defilelerimde dizlerimin titrediğini hissettim" dedi.