5 yılda yatırım katlandı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DAKİ muhtarlar, Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 5'ncisinin düzenlediği Muhtarlar İstişare Toplantısı'nda buluştu. Toplantıya Kaş'tan Gazipaşa'ya 912 mahalle muhtarının tamamına yakını, AK Parti Antalya Milletvekilleri İbrahim Aydın, Kemal Çelik, ilçe belediye başkan ve adayları katıldı.İstişare toplantısının açılış konuşmasını Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel yaptı. Başkan Türel, 5 yıl boyunca Gazipaşa'dan Kaş'a kadar Antalya'nın dört bir yanına yapılan dev hizmet ve yatırımları slayt üzerinde yaptığı sunumla anlattı.Başkan Türel konuşmasında Antalya'ya yapılan hizmetleri anlatarak şunları söyledi: "5 sene önce 2013'te Gazipaşa'dan, Kaş'a kadar merkez 5 ilçe hariç 539 köye yapılan toplam yatırım 10 milyon TL'ydi. Bugün bir ilçemize 200 milyon 300 milyon üzerinde yatırım yapıyoruz. Eskiden tüm Antalya'ya 10 milyon yatırım yapılıyorken, biz 993 milyon liralık yol harcaması yapmışız." Toplantıda, muhtarlar, belediye bürokratlarıyla değerlendirmelerde bulunarak projelerle ilgili fikir alışverişi yaptı, talep ve önerilerini iletti. Toplantı boyunca muhtarlara çeşitli sunumlar, seminerler ve paneller gerçekleştirildi.