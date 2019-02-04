Antalya dev etkinliğe hazır

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Antalya'nın aynı anda kış ve yazı bir arada yaşatan sahil ve dağ coğrafyası dev bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Saklıkent'ten Konyaaltı'na Kay-Sür-Yüz Yarışması 9 Şubat'ta gerçekleşecek. Sporcuların aynı gün içerisinde kayak, bisiklet ve yüzme olmak üzere yapacağı üçlü yarışı, Antalya'nın zenginliğini dünyaya tanıtacak.Antalya Valiliği'nin himayesinde gerçekleşen organizasyona Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) da destek veriyor. ATSO Başkan Davut Çetin, organizasyonun kış turizmi ve spor turizmine destek vereceğini söyledi. Çetin, "Saklıkent'te kayak ile başlayıp, bisiklet ile devam edecek ve Konyaaltı'nda yüzme yarışıyla tamamlanacak bir spor etkinliği olacak. Aynı gün içerisinde 4 mevsim yaşatılacak" dedi.Antalya'nın yeni bir etkinliğe kavuşacağını vurgulayan Davut Çetin, "Üç federasyonumuzdan 22 hakem yarışı kontrol edecek. Antalya'nın aynı gün içerisinde kayak yapılabilen ve denize girilebilen bir kent olduğunu duyuracağız, Umuyorum ki bu organizasyonu önümüzdeki yıllarda uluslararası düzeye taşıyacağız. Dünyanın ünlü sporcularını ağırlayacağız" dedi.