Buse’nin annesi çalışmaları izledi

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA 11 gün önce yaşanan hortum felaketinde aracın sürüklediği derede kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın arama çalışmalarının yapıldığı alana ilk kez gelen anne Ayla Akkın, otomobil içerisinden çalışmaları izledi.Felaket anında kızıyla birlikte araçta bulunan Ayla Akın, hastanede tedavisi tamamlanıp taburcu edildikten sonra soluğu Ağva Deresi'nde aldı. Baba Ahmet Acar ile otomobil içerisinde çalışmaları izleyen Akkın'ın zaman zaman ağladığı gözlendi. Boyunluk taktığı görülen Akkın, yaklaşık 2 saat süreyle otomobil içerisinden çalışmaları takip etti. Acılı anneye bölge halkı geçmiş olsun dileklerini iletti.