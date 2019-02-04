Cinsel saldırı son anda önlendi

BUGÜN NELER OLDU

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde masaj salonunda çalışan R.G. (33) kapıyı zorlayarak girdiği evde, yalnız yaşayan T.İ.'ye (30) bıçak zoruyla tecavüz girişiminde bulundu. Boğuşma sırasında elinden yaralanan T.İ.'nin yardım çığlıkları üzerine yarı çıplak vaziyette evden kaçan R.G. saklandığı dağlık arazide, polis tarafından yakalandı.Olay, Taşkaya Mahallesi 122 Sokak üzerindeki T.İ.'ye ait tek katlı müstakil evde, meydana geldi. Kaya mezarlarının bulunduğu alanda yakalanıp gözaltına alınan R.G.'nin Fethiye Devlet Hastanesi'nde yapılan kontrolde 100 promil alkollü olduğu belirlendi. Fethiye Asayiş Büro Amirliği'nde sorguya alınan R.G.'nin cinsel saldırı ve uyuşturucu kullanmak suçlarından sabıkalı olduğu kaydedildi.