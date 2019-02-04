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Demokratlardan destek

Başkanı ve , DYP ve DP’de siyaset yapmış önde gelen isimlerle buluştu, desteklerini aldı

Giriş Tarihi: 4.2.2019
Demokratlardan destek
ANTALYA'NIN Kepez Belediye Başkanı ve AK Parti Kepez Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Doğru Yol Partisi (DYP) ve Demokrat Parti'de siyaset yapmış isimlerle sabah kahvaltısında bir araya geldi. Ulus Mahallesi'ndeki bir börekçide gerçekleşen kahvaltıda Başkan Tütüncü, yıllarını Antalya siyasetine vermiş isimlerle 29 Mart'taki yerel seçimlerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

GENİŞ KATILIM
Toplantıya, DYP eski milletvekili Adil Aydın, DYP eski il başkanı Hüseyin Tecim, DP eski il başkanı Mahmut Çil'in de aralarında olduğu çok sayıda önemli isim katıldı.

FİKİR ALIŞVERİŞİ
Merkez demokrat siyasetin duayeni dostlarla bir araya geldiklerini söyleyen Tütüncü, "Onların fikirlerini ve önerilerini aldım. Seçim sürecinde onların tecrübelerinden istifade edeceğim" dedi. Başkan Hakan Tütüncü'nün, Kepez'de çok başarılı hizmetlere imza attığını belirten merkez demokrat kökenli siyasi isimler de seçimlerde Tütüncü'nün yanında olduklarını ifade ettiler.
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