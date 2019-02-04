Demokratlardan destek

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Kepez Belediye Başkanı ve AK Parti Kepez Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Doğru Yol Partisi (DYP) ve Demokrat Parti'de siyaset yapmış isimlerle sabah kahvaltısında bir araya geldi. Ulus Mahallesi'ndeki bir börekçide gerçekleşen kahvaltıda Başkan Tütüncü, yıllarını Antalya siyasetine vermiş isimlerle 29 Mart'taki yerel seçimlerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.Toplantıya, DYP eski milletvekili Adil Aydın, DYP eski il başkanı Hüseyin Tecim, DP eski il başkanı Mahmut Çil'in de aralarında olduğu çok sayıda önemli isim katıldı.Merkez demokrat siyasetin duayeni dostlarla bir araya geldiklerini söyleyen Tütüncü, "Onların fikirlerini ve önerilerini aldım. Seçim sürecinde onların tecrübelerinden istifade edeceğim" dedi. Başkan Hakan Tütüncü'nün, Kepez'de çok başarılı hizmetlere imza attığını belirten merkez demokrat kökenli siyasi isimler de seçimlerde Tütüncü'nün yanında olduklarını ifade ettiler.