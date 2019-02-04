Dokuma camisine kavuştu

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA Kepez Belediyesi'nin halkın kullanımına açtığı Dokumapark'ta bulunan ve tarihe tanıklık etmiş Dokuma Fabrikası Camii, yeniden ibadete açıldı. Dokuma Fabrikası faal olduğu yıllarda çalışanlarının maaşları ile yaptırılan tarihi caminin restorasyon sonrası açılış törenine, Kepez İlçe Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, İl Müftüsü Osman Artan katıldı.İl Müftüsü Artan, Dokuma Fabrikası caminin yıllarca eğitim yuvası olarak da hizmet verdiğini hatırlatan Artan, "Yıllardır süre gelen bu geleneği sürdüreceğiz. Camide hem namaz kılınacak, hem de yan tarafta yapılan kuran kursunda yetişkinlere yönelik, emeklilere yönelik Kuran-ı Kerim ve dini bilgileri öğrenmeye yönelik çalışmalar yapılacak" dedi. 50 yıllık Dokuma Fabrikası camiinin 30 yıl imamlığını yapmış olan Ramazan Tuğrul da açılışa katıldı.