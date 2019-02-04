Fethiyespor’dan kritik 3 puan

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarının ilk iki haftasını puansız kapatan düşme potasındaki Fethiyespor evinde zirve hesapları yapan Fatih Karagümrük'u 2-0 yenerek rahat bir nfese aldı. 24. dakikada Alper Önal ile öne geçen lacivert-beyazlılar, 76'da da Emre Balak'ın attığı gol skoru tayin etti.
80.dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Erkan, kaleye sert vurdu, kaleci Übeyd topu yumruklayarak uzaklaştırdı. PUANINI 18'E ÇIKARDI
Aldığı galibiyetle 18 puana ulaşan Muğla temsilcisi düşme hattından kurtulamadı. Ligde 16. sırada yer alan Fethiyespor, bir üst sıradaki Darıca Gençlerbirliği ile arasındaki puan farkını ise 2'ye düşürdü.
Muğla ekibi, 10 Şubat'ta Darıca Gençlerbirliği ile sezonun en kritik karşılaşmasına çıkacak. KARAGÜMRÜK 9 KİŞİ! Fatih Karagümrük'te ikinci yarıda oyundan çıkan Turgut Doğan kulübede tartışınca kırmızı kart gördü.
81.dakikada
Fethiyespor atağında orta sahadan
defansın arkasına atılan
topla Anıl'a sert bir faul yapan
Abdulhamit de kırmızı kart gören
bir diğer isim oldu.