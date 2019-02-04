Fethiyespor’dan kritik 3 puan

BUGÜN NELER OLDU

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarının ilk iki haftasını puansız kapatan düşme potasındaki Fethiyespor evinde zirve hesapları yapan Fatih Karagümrük'u 2-0 yenerek rahat bir nfese aldı.80.dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Erkan, kaleye sert vurdu, kaleci Übeyd topu yumruklayarak uzaklaştırdı.Aldığı galibiyetle 18 puana ulaşan Muğla temsilcisi düşme hattından kurtulamadı.Muğla ekibi, 10 Şubat'ta Darıca Gençlerbirliği ile sezonun en kritik karşılaşmasına çıkacak.81.dakikadaFethiyespor atağında orta sahadandefansın arkasına atılantopla Anıl'a sert bir faul yapanAbdulhamit de kırmızı kart görenbir diğer isim oldu.