Hakem isyanı

BUGÜN NELER OLDU

Aytemiz Alanyaspor, teknik patronu Sergen Yalçın, G.Saray maçında takımının performansından memnun olduğunu ama hakem Alper Ulusoy'un yönetiminden memnun olmadığını söyledi. Galatasaray'ın attığı golden önce Yunan oyuncu Tzavellas'a faul yapıldığını belirten Yalçın,diyerek, hakem hatasının 3 puana neden olduğunu vurguladı. Ligin alt sıralarından kurtulma çabası veren bir takım olduklarına değinen Sergen Yalçın, "Bu pozisyondayken sahada güçlü olmak, bu kadar mücadele etmek gerçekten bizim için çok önemliydi. Şimdi bir an önce altlardan kurtulmak için lige çok daha fazla konsantre olacağız" ifadelerini kullandı.Maçta istedikleri her şeyi yaptıklarını belirten ve yaptıkları baskıyla G.Saray'ın güvenini kırdıklarını söyleyen Yalçın,diye konuştu.Düşme hattından 7 puan uzakta olan Alanyaspor ligde önce tehlikeli bölgeden uzaklaşmaya çalışan Göztepe deplasmanına gidecek. Daha sonra yine deplasmanda şampiyonluk yarışındaki Trabzonspor ile karşılaşacak.AntalyasporANTALYASPOR U-10 takımı, Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlendiği "U-10 Minik Yıldızlar Turnuvası"nın şampiyonu oldu. Turnuvaya 16 takım katıldı. Konuksever Şehit Üsteğmen Oğuz Kaan Usta Stadı'nda 28 Şubat-2 Ocak tarihleri arasında düzenlenen turnuvayı Antalyaspor'un minik yıldızları kazandı. 2'nci 1966 Akrep Spor Kulübü olurken 3'üncü Devlet Su İşleri Beyaz Takım ve 4'üncü ise Devlet Su İşleri Yeşil Takımı oldu.