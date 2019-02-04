İkizler birbirini mat edemedi

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKİYE SatrançFederasyonu (TSF) tarafından Antalya'da düzenlenen Türkiye Kupası'nda satranççı tek yumurta ikizlerinin 3.5 saatlik mücadelesi heyecan verdi. Serik ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen organizasyonda, 67 ilden 310 sporcuyarıştı.Diyarbakırlı ikizler Fırat (35) ve Ferman Çapan (35), ilk kez ulusal bir turnuvada rakip olarak karşı karşıya geldi. Fırat Çapan, "Diğer maçlara göre daha az stresliydi. Çünkü rakibim kardeşimdi. Yensem de yenilsem de üzülmeyecektim" dedi. Ferman Çapan ise "Çekişmeli geçti. Zevk alarak, iki yabancı gibi oynadık" dedi.