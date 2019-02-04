Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > İkizler birbirini mat edemedi

İkizler birbirini mat edemedi

Giriş Tarihi: 4.2.2019
İkizler birbirini mat edemedi
TÜRKİYE Satranç Federasyonu (TSF) tarafından Antalya'da düzenlenen Türkiye Kupası'nda satranççı tek yumurta ikizlerinin 3.5 saatlik mücadelesi heyecan verdi. Serik ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen organizasyonda, 67 ilden 310 sporcuyarıştı.

YENİLEN ÜZÜLMEYECEKTİ
Diyarbakırlı ikizler Fırat (35) ve Ferman Çapan (35), ilk kez ulusal bir turnuvada rakip olarak karşı karşıya geldi. Fırat Çapan, "Diğer maçlara göre daha az stresliydi. Çünkü rakibim kardeşimdi. Yensem de yenilsem de üzülmeyecektim" dedi. Ferman Çapan ise "Çekişmeli geçti. Zevk alarak, iki yabancı gibi oynadık" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İkizler birbirini mat edemedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN