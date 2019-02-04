Kadın Efe’ler Kayaköy’de

BUGÜN NELER OLDU

MUĞLA'NIN Feltiye ilçesinde Fethiye Tabiat Kadınları Yürüyüş Grubu bünyesinde kurulan halk oyunları ekibi Dağların Sultanları Halk Oyunları Ekibi, tanıtımlarına devam ediyor. Grubun son durağı Fethiye'nin ünlü tarihi ve kültürel merkezi 5 bin yıllık geçmişe sahip Kayaköy oldu. Efe kıyafetleriyle tarihi yapılar önünde halk oyunları hareketlerini sergileyen grup, bu anları sosyal medyada paylaştı.Dağların Sultanları'ın tarihi ve doğal güzellikler içerisinde çektikleri fotoğraflar ve videolar ise sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Grup lideri Mihriban Arslan üyelerin büyük bir bölümünün ev hanımlarından oluştuğunu belirterek "Kadın Efeler grubumuzun çalışmaları 4-5 aydır devam etmektedir. Fethiye'nin kültürel rengine renk katıp kültürel etkinliklerde ve festivallerde yer almak istiyoruz" dedi.