Tren hattı taşınıyor

BUGÜN NELER OLDU

Burdur'da kenti ortadan ikiyi böldüğü ve gelişime engel teşkil ettiği belirtilen tren garı ve tren yolu hattı sorunu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) Genel Müdürü ve ekibi ile AK Partililer tarafından yerinde incelenerek çözüme kavuşturuldu. Tren garı ve tren yolu hattının 1'nci Organize Sanayi Bölgesine (OSB) taşınmasının uygun görüldüğü ve bu konuda aksama veya erteleme olmayacağı açıklandı.AK Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt'un projeleri içerisinde olan ve kenti ikiye ayıran tren rayları ile ilgili TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın ve ekibi incelemede bulundu. Apaydın ve ekibine AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, İl Başkanı Volkan Mengi ve Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt eşlik etti.Deniz Kurt, yapılan kamuoyu araştırmalarında şehrin en büyük sorunlarından birinin tren garı ve raylarının şehir dışına alınması olduğunu açıkladı. Kurt, "Şehrimizin büyümesi ile şehir içinde kalan ve Burdur'u ikiye ayıran tren rayları artık sorun olmaktan çıkıyor. Genel Müdürümüzle projemizi paylaşarak yapmak istediğimiz çalışmaları aktardık. Genel Müdürümüz de konuda detaylı bir çalışma başlatılacağını müjdeledi" dedi.Bayram Özçelik ise, "Tren garı ve raylar 1'inci OSB'ye taşınacak. Bu alan Burdur'un yeni bir cazibe merkezi haline gelecektir. Tren yolu ve istasyon merkezi yeni iş sahaları, kafeleri ve yeşil alanları ile özlem duyulan bir yer haline gelecek" açıklamasında bulundu.