Ailesi eşimi kullanıyor

ANTALYA'DA Funda I.'nın (20) boşanmak istediği için başına tabanca dayayıp kendisini ölümle tehdit ettiğini öne sürdüğü eşi Ömer Can I. (23) polis tarafından gözaltına alındıktan sonra savcılık talimatı ile serbest kaldı. İddiaların doğru olmadığını söyleyen Ömer Can I., "Boşanmak istiyorsa boşanalım. Ben defalarca 'git dava aç' dedim ama yapmadı. Ben boşanmak istemiyorum çünkü onu seviyorum" dedi. AĞABEYİ SALDIRDIÖmer Can I., "Eşimin ailesi benim canımı yakmak için eşimi kullanıyor" dedi. Ömer Can I. bıçakladığı eşinin ağabeyi Kuthan A.'nın ise kendisine saldırdığını, kendisini korumak amacıyla bacağından bıçakladığını iddia etti.SON bir aydır anne ve ağabeyiyle yaşayan Funda I., 16 yaşındayken tanıştığı ve 2 yıldır evli olduğu Ömer Can I.'nın kendisine şiddet uyguladığını ve başına tabanca dayayıp, öldürmekle tehdit ettiğini öne sürmüştü. Funda I. "Bizi öldürecek" diyerek yardım istemişti.