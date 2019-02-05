Altınova’da işlem tamam

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ANTALYA'NIN Kepez Belediye Meclisi'nde Altınova Köyiçi'nde imar plan revizyonu kabul edildi. İmar revizyonuyla ticaret ve toplu işyerleri alanlarında minimum parsel büyüklüğü 2 bin metrekare oldu. Bu alanların inşaat emsali, 0.60'dan 0.80'e çıkarıldı. Parsel büyüdükçe ise emsal 1.20'ye kadar çıktı.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, imar planını, "Kepez'in ufkunu geliştirecek, ticaretini artıracak ve istihdamına katkı sağlayacak çok önemli bir adım" olarak değerlendirdi. Altınovalılara verilen sözün tutulduğunun altını çizen Tütüncü, "Bölgedeki ticari alanlara, çok geniş işyerleri yapılabilme imkânı getirdik. Bölge şehirleşme açısından muhteşem bir hız yakalayacak" dedi.