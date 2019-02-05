Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Altınova’da işlem tamam

Altınova’da işlem tamam

Giriş Tarihi: 5.2.2019
Altınova’da işlem tamam
ANTALYA'NIN Kepez Belediye Meclisi'nde Altınova Köyiçi'nde imar plan revizyonu kabul edildi. İmar revizyonuyla ticaret ve toplu işyerleri alanlarında minimum parsel büyüklüğü 2 bin metrekare oldu. Bu alanların inşaat emsali, 0.60'dan 0.80'e çıkarıldı. Parsel büyüdükçe ise emsal 1.20'ye kadar çıktı.

HIZLA ŞEHİRLEŞECEK
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, imar planını, "Kepez'in ufkunu geliştirecek, ticaretini artıracak ve istihdamına katkı sağlayacak çok önemli bir adım" olarak değerlendirdi. Altınovalılara verilen sözün tutulduğunun altını çizen Tütüncü, "Bölgedeki ticari alanlara, çok geniş işyerleri yapılabilme imkânı getirdik. Bölge şehirleşme açısından muhteşem bir hız yakalayacak" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Altınova’da işlem tamam
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN