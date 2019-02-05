Antalya stand ödülünü kaptı

BUGÜN NELER OLDU

GEÇTİĞİMİZ yıl 14 milyon turist ile tüm zamanların rekorunu kıran Antalya, 2019 yılı turizm sezonu hazırlıklarına Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) ile devam etti. Aspendos Yılı'na uygun olarak antik Aspendos Tiyatrosu temasına sahip olan Antalya standı, yerli ve yabancı ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği stantlar başında geldi. Antalya standı, EMITT Fuar Yönetimince, Turizm Merkezleri Dalında En İyi Stant Dekoru kategorisinde birinci seçilerek ödüle layık görüldü. Antalya standında Aspendos'un yanı sıra, turizm teması olarak golf turizmi ön plana çıktı.ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu'nun önderliğinde Batı Akdeniz Kalkınma tarafından hazırlanan tanıtım filmleri de büyük ilgi gördü. Spor, düğün gibi 6 farklı temada, Çince ve Hintçe dahil 7 dilde hazırlanan Antalya Nefes Tanıtım Filmleri, video wall büyük ekranda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Fuar 90 ülkeden katılımcı ve 60 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı.