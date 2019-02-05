Aynı anda 5 suçu birden işledi

BUGÜN NELER OLDU

Burdur'da drift yaptıktan sonra polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve ekip aracına çarpan ehliyetsiz sürücüye, 13 bin 700 liralık para cezası uygulandı. Otomobil ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Olay İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri drift yapan 07 GPB 15 plakalı otomobilin sürücüsü S.S.'yi (19) durdurmak istedi. Polisten kaçan S.S., bu sırada ekip otosuna da çarptı.Takip edilen S.S., otomobiliyle şehir içinde ters yöne girince trafiği de tehlikeye düşürdü. Polis ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren kovalamacası sonucu S.S., Antalya Caddesi'nde durduruldu. S.S.'nin ehliyetinin olmadığı belirlendi. S.S. hakkında 5 ayrı suçtan 13 bin 700 lira ceza kesildi.