Davamız da yolumuz da bir

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ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, MHP Muratpaşa ilçe teşkilatının düzenlediği Cumhur İttifakı kahvaltı programına katıldı. MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy ve Cumhur İttifakı Muratpaşa Adayı Gökçen Özdoğan Enç'in de katıldığı programda konuşan Başkan Türel, Cumhur İttifakı olarak çıkılan yolun milletin ve memleketin beka meselesi olduğuna dikkat çekti.Başkan Türel, "Bizim davamız bir yolumuz da bir. Biz hep birlikte bu memlekete hizmet etmeyi arzu eden insanlarız. Bu ülkeyi milli manevi değerlerinden uzaklaştırarak bölüp parçalamak isteyenler sizi de bizi de içine sindiremez. Mesele bu kadar basit" şeklinde konuştu. Önceliğin Antalya olduğuna dikkat çeken Türel, "Antalya'nın geleceği için çocuklarımızın geleceği için zafer bayrağını Antalya'da Cumhur İttifakı olarak hep birlikte burçlara dikeceğiz" diye konuştu.MHP İl Başkanı Aksoy ise MHP'nin teşkilatçılık anlayışı ve olgunluğu içerisinde çalışacağının sözünü vererek, "Antalya'da zillet ittifakına geçit olmayacaktır, şer ittifakına geçit olmayacaktır. 4 ilçe belediyesini kazansak, ittifak ruhundaki Büyükşehir'i kaybedersek bizim için hiçbir anlam taşımıyor. Hep birlikte çalışacağız" şeklinde konuştu.