Doğum günü hediyesi umut oldu

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde, annesiyle bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmaları 12'nci günde de sürdü. Genç kızın doğum gününde babası tarafından hediye edilen altın künye, cihazla arama yapan ekiplere umut oldu. Cihazla tarama yapan Ümit Aygül, Ağva Deresi yatağında anomali farklılıkları saptadı ve Buse'nin altın künyesi olup olmadığını sordu.Baba Ahmet Acar ise kızının kaybolmadan 6 gün önce 20'nci yaş günü olduğunu ve kızına altın künye hediye ettiğini anlattı. Acar, kızının kaybolduğu gün de o künyeyi taktığını doğruladı.