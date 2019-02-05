Fatura oyunculara

Antalyaspor'da her yenilgi sonrası fatura yine futbolculara kesildi. 6-2'lik Beşiktaş mağlubiyetinin ardından konuşan teknik direktör Bülent Korkmaz, bireysel hataların ağır yenilgiyi getirdiğini söyledi. Korkmaz, ilk gole kadar oyun üstünlüğünün kendilerinde olduğunu belirterek, gol sonrasında çözüldüklerini ifade etti. HER HAFTA BİR ENGEL
Maçın ikinci yarısına da üstün başlayarak golü bulduklarını vurgulayan Korkmaz, "Gol pozisyonlarına da girdik. 3-2'yi yakalayabilseydik belki farklı bir senaryo olabilirdi. Ama maalesef çok fazla bireysel hata yaptık. Sonuçta 6-2 mağlup olduk. Ağır bir yenilgi ama her hafta bir engel. Bu engelden düştük, şimdi hep beraber ayağa kalkacağız. Önümüzdeki engeli atlamaya çalışacağız. Dolayısıyla geçmiş olsun diyorum. Klasik bir söz olacak ama bundan sonraki maçlara bakacağız"
ifadelerini kullandı. 2 GÜNLÜK ANTRENMAN
Yeni transferler Fredy ve Amilton'un neden ilk 11'de maça başlamadıkları yönündeki soru üzerine Korkmaz, "Kısa bir süre önce geldiler. Zaten 2 gündür bizimle idmana çıkıyorlar. Diego da sakattı, yeni geçti" cevabını verdi. BOFFİN ÖZÜR DİLEDİ
BEŞIKTAŞ'A 6-2 mağlup olan Antalyaspor'da günün kötü isimlerinden kaleci Boffin, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Yediği hatalı goller için öz eleştiri yapan Belçikalı eldiven, "Tüm takım ve taraftarlarımızdan özür dilerim. Kötü bir oyun ortaya koydum. Ancak şimdi ileri bakıyorum. Gelecek hafta 3 puan alacağız" ifadelerine yer verdi. ÇOK KÖTÜ BİR MAÇTI
ANTALYASPOR'UN genç futbolcusu Drole, farklı kaybedilen Beşiktaş karşılaşması sonrası öz eleştiri yaptı. Ligin kalan kısmında kritik maçlara çıkacaklarını ifade eden Drole, "Çok kötü bir maçtı. İlk gole kadar her şey iyiydi. 2. ve 3. golü yemememiz lazımdı. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Rizespor maçı bizim için çok önemli"dedi. KABUL EDİLECEK BİR SKOR DEĞİL
BEŞIKTAŞ'A farklı yenilen Antalyaspor'da golcü oyuncu Doukara, maç sonunda yaptığı açıklamada, skorun kabul edilecek gibi olmadığını söyledi. Doukara, "Kabul edilecek bir skor değil. Bugün agresif bir oyun ortaya koyamadık. Bazen böyle sonuçlar oluyor. Moral bozucu bir durum. Başımızı kaldıracağız ve önümüzdeki maçlara bakacağız"
dedi. İLK KEZ MAÇA GİTTİLER
ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Antalyaspor maçlarında çocuk seyirci ağırlamaya devam ediyor. Karaloğlu, daha önce hiç stadyumda maç izlemeyen Mert Çakmak, Emre Beran Bilge ve Elfin Bilge'yi hayallerini kurdukları Antalyaspor-Beşiktaş karşılaşmasını izlemeye davet ederek, genç futbolseverlere Antalyaspor forması hediye etti. Valinin bu hareketi, 6-2'lik ağır yenilgi sonrası maçın en güzel hareketi olarak gösterildi.