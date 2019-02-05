Fatura oyunculara

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor'da her yenilgi sonrası fatura yine futbolculara kesildi. 6-2'lik Beşiktaş mağlubiyetinin ardından konuşan teknik direktör Bülent Korkmaz, bireysel hataların ağır yenilgiyi getirdiğini söyledi. Korkmaz, ilk gole kadar oyun üstünlüğünün kendilerinde olduğunu belirterek, gol sonrasında çözüldüklerini ifade etti.Maçın ikinci yarısına da üstün başlayarak golü bulduklarını vurgulayan Korkmaz,ifadelerini kullandı.Yeni transferler Fredy ve Amilton'un neden ilk 11'de maça başlamadıkları yönündeki soru üzerine Korkmaz, "Kısa bir süre önce geldiler. Zaten 2 gündür bizimle idmana çıkıyorlar. Diego da sakattı, yeni geçti" cevabını verdi.BEŞIKTAŞ'A 6-2 mağlup olan Antalyaspor'da günün kötü isimlerinden kaleci Boffin, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Yediği hatalı goller için öz eleştiri yapan Belçikalı eldiven, "Tüm takım ve taraftarlarımızdan özür dilerim. Kötü bir oyun ortaya koydum. Ancak şimdi ileri bakıyorum. Gelecek hafta 3 puan alacağız" ifadelerine yer verdi.ANTALYASPOR'UN genç futbolcusu Drole, farklı kaybedilen Beşiktaş karşılaşması sonrası öz eleştiri yaptı. Ligin kalan kısmında kritik maçlara çıkacaklarını ifade eden Drole, "Çok kötü bir maçtı. İlk gole kadar her şey iyiydi. 2. ve 3. golü yemememiz lazımdı. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Rizespor maçı bizim için çok önemli"dedi.BEŞIKTAŞ'A farklı yenilen Antalyaspor'da golcü oyuncu Doukara, maç sonunda yaptığı açıklamada, skorun kabul edilecek gibi olmadığını söyledi. Doukara,dedi.ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Antalyaspor maçlarında çocuk seyirci ağırlamaya devam ediyor. Karaloğlu, daha önce hiç stadyumda maç izlemeyen Mert Çakmak, Emre Beran Bilge ve Elfin Bilge'yi hayallerini kurdukları Antalyaspor-Beşiktaş karşılaşmasını izlemeye davet ederek, genç futbolseverlere Antalyaspor forması hediye etti. Valinin bu hareketi, 6-2'lik ağır yenilgi sonrası maçın en güzel hareketi olarak gösterildi.