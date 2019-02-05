Finike’de ‘Pıngıdık’ geleneği yaşatılıyor

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Finike ilçesine bağlı Gökbük Mahallesi'nde, 'erginleşme ritüeli' olarak bilinen 'Pıngıdık' geleneği etkinliği yapıldı. Etkinlik, 21 Mart'ta yapılması gerekirken, son yıllarda mahalle nüfusunun çoğunun dışarıda yaşaması dolayısıyla sömestir tatilinde gerçekleştiriliyor. Yetişkinlerle ergenlik çağında olanlar arasında doğrudan rekabeti de sembolize eden ritüelde mahalleli, baharı karşılama, dirlik, birlik, bereket ve bölüşmeyi simgeleyen oyun için bir araya geliyor.Köy halkının yanı sıra Finike ve çevresinden çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlikte, siyah keçi postu giyen ve yüzü boyanan genç ilgi çekiyor.