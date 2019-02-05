Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Finike’de ‘Pıngıdık’ geleneği yaşatılıyor

Finike’de ‘Pıngıdık’ geleneği yaşatılıyor

Giriş Tarihi: 5.2.2019
Finike’de ‘Pıngıdık’ geleneği yaşatılıyor
ANTALYA'NIN Finike ilçesine bağlı Gökbük Mahallesi'nde, 'erginleşme ritüeli' olarak bilinen 'Pıngıdık' geleneği etkinliği yapıldı. Etkinlik, 21 Mart'ta yapılması gerekirken, son yıllarda mahalle nüfusunun çoğunun dışarıda yaşaması dolayısıyla sömestir tatilinde gerçekleştiriliyor. Yetişkinlerle ergenlik çağında olanlar arasında doğrudan rekabeti de sembolize eden ritüelde mahalleli, baharı karşılama, dirlik, birlik, bereket ve bölüşmeyi simgeleyen oyun için bir araya geliyor.

KEÇİPOSTU GİYDİ
Köy halkının yanı sıra Finike ve çevresinden çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlikte, siyah keçi postu giyen ve yüzü boyanan genç ilgi çekiyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Finike’de ‘Pıngıdık’ geleneği yaşatılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN