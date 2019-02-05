Genç hayatlar zehire teslim oluyor

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da kullandığı uyuşturucunun etkisiyle üst geçit altında baygın bulunan Cihan Ö. uyuşturucunun genç hayatları nasıl kararttığını gözler önüne serdi. Kendini kaybeden 22 yaşındaki Cihan Ö. yüzüne su dökerek, kendisini uyandıran polise "Ağabey, ne yapıyorsun? Polis misin, hamamcı mısın? Beni neden yıkıyorsun?" diye tepki gösterdi.Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerindeki yaya üst geçidinin altında meydana geldi. Üst geçidin ayağı önünde hareketsiz yatan genci görenler, polise haber verdi. Polis ekipleri, yerde yatan kişinin Cihan Ö. olduğunu belirledi. Cihan Ö.'nün ayakucunda plastik su şişesi, çakmak ve sünger bulan polis, gencin uyuşturucu kullandıktan sonra krize girdiğini tespit etti.Cihan Ö.'yü uyandırmak için uzun süre çaba harcayan polis memuru, ekip aracından getirdiği şişe içindeki suyu gencin yüzüne döktü. Cihan Ö., ayağa kalkarak, uzaklaşmak istedi. Cihan Ö., ara sokaklardan giderek, izini kaybettirdi.Polisin gitmesine izin vermemesine rağmen Cihan Ö., tedavi edilmek istemediğini belirtip, evine gideceğini söyledi.