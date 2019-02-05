BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Akseki ilçesinde yer alan ve Konya ile Antalya'nın sınırını oluşturan Giden Gelmez Dağları, fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası oldu. Giden Gelmez Dağları eşsiz güzellikleriyle hem ziyaretçilere benzersiz manzaralar sunuyor hem de spor yapma imkanı sağlıyor. ALACABEL GEÇİDİDoğa tutkunları bin 825 rakımlı Alacabel Geçidi'ni çevreleyen 2 bin 200 rakımlı Giden Gelmez Dağlarına tırmandı. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi geçtiği bölgede, Giden Gelmez Dağlarının zirvesine zorlu bir tırmanış yapan doğaseverler, etkili sis ve çığ tehlikesine karşı kartpostallık fotoğraflar çekti. Düzenlenen etkinliklerle bir araya gelen doğa ve fotoğraf tutkunu grup, hem spor yapıyor hem fotoğraf çekiyor.DAVRAZ Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 3 metreye kadar ulaşırken, adeta ziyaretçi akınına uğradı. Kış turizm sezonunda özellikle hafta sonları 15-20 binleri bulan ziyaretçi sayısı, yarıyıl tatilinin son hafta sonu neredeyse 3 katına ulaştı. Yoğunlukta otopark bile dolarken, araçlar yol kenarına park etti.