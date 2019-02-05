Her şey para demek değil

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan emekli Sabahattin (62) ve Mükerrem Ergülen (52) çifti, sokak hayvanlarına bakmak için yaşamlarını değiştirdi. Dubleks evlerini satan ikili, ardından ormanlık alanda 2 dönümlük bir arazi satın aldı. Buraya ev yaptıran Ergülen çifti, ardından gelirini sokak hayvanları için harcamak adına evlerinin önüne köpek oteli yaptırdı. Otel için ruhsatını dahi alan Ergülen çifti ilerleyen süre içerisinde çevrede kaza geçiren, ormanlık alana atılan, hastalıklı köpekleri görünce dayanamayıp otellerine aldı.İlerleyen süre içerisinde 100 hayvan kapasiteli otel doldu, hatta bazı hayvanlar için ormanlık alanda kulübeler yaptırıldı. Durum böyle olunca hayvansever çift gelen müşterileri de geri çevirmek zorunda kaldı. Emekli çift şu anda 80'in üzerinde köpek, 35 kediye emekli maaşlarıyla bakıyor. Çift, şimdiye kadar 50'nin üzerinde hayvanı da sahiplendirdi. Kaza, işkence gören, hastalıklı hayvanları tedavi ettirdiklerini belirten Ergülen, "İmkanımız olmadığı için belediyedeki veteriner kliniklere götürüyoruz. Orada ilk tedavilerinin ardından aldığımız ilaçlarla burada tedavi ediyoruz" dedi.BIR otelden yemek konusunda destek aldıklarını aktaran Ergülen, "Her gün 200 kilometre yol yapıp onlara yemek getiriyorum" dedi. Küçükken kendisini 3 kez köpek ısırdığını ve bu yüzden hayvanlardan aşırı derece korktuğunu belirten Mükerrem Ergülen de, 12 yıl önce 'Pamuk' ismini verdikleri küçük bir köpek sayesinde hayvanlara bakış açısının değiştiğini dile getirdi. Ergülen, "Hayvan almak isteyenler pet shoplardan değil, barınaklardan kendilerine dost alsınlar, Çünkü onlar çok daha sadık" diyerek hayvanseverlere seslendi.