Isparta değişecek

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Isparta'nın AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, merkez mahalle muhtarları ile buluştu. Barida Hotels'deki toplantıya 44 mahalle muhtarı katıldı. AK Parti Milletvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç, Recep Özel, Mehmet Uğur Gökgöz ile İl Başkanı Osman Zabun da Başdeğirmen'e eşlik etti.AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, 5 yeni projesini ilk kez muhtarlara anlattı. Yeni dönemde muhtarlar ile belediye ilişkilerinin en üst düzeyde olacağının sözünü veren Başdeğirmen'in projeleri arasında en dikkat çekici olanı Yeni Kent Meydanı projesi oldu. Isparta'yı modern bir kent haline getirme adımlarının ilki olan projelerin 3 boyutlu çizimleri bile muhtarları heyecanlandırdı.Isparta Otogar'ının Çünür bölgesine taşınacağını hatırlatan Başdeğirmen, "Mevcut otogar alanını kent meydanı olarak düzenliyoruz. 20 bin metrekarelik kent toplanma meydanı ve 40 bin insan kapasiteli yeni bir miting alanı oluşacak. Mevcut miting meydanımız olan Hükümet Meydanı'ndan 5 kat büyük. Oradaki camimiz ortaya çıkıyor. IYAŞ Kongre ve Kültür Merkezi ile camimizin duvarlarını kaldırıyoruz. Meydanı Böcüzade Parkı ile birleştiriyoruz. Aradaki yolu kaldırıyoruz. 75 bin metrekarelik alanı halkımız için yayalaştırıyoruz" diye konuştu.Meydanın altında 2 bin araçlık kapalı otopark yapılacağını ifade eden Başdeğirmen, alanda kafeterya ve çay bahçelerinin de olacağını söyledi. Bölgedeki esnafın tamamen yerinde muhafaza edileceğinin de sözünü veren Şükrü Başdeğirmen, "Hiçbir esnafımızı yerinden etmiyoruz. Orada esnaflarımız için ticari alan oluşturuyoruz" açıklamasında bulundu. Başdeğirmen, öğrenciler için bin kişi kapasiteli modern bir kütüphane de kurulacağını söyledi.AK Parti'nin en önemli farkının gönül belediyeciliği olduğunun altını çizen Başkan adayı Başdeğirmen, bu alandaki projelerinin başında Yaşlı Huzur Şehri Ve Yaşam Merkezi Projesi'nin geldiğini söyledi. Projeyi anlatan Başdeğirmen, "Tek katlı müstakil evlerde huzurlu bir yaşam sunuyoruz. Evlerin önünde hobi bahçeleri olacak. Etkinlik atölyeleri, sohbet ortamları, kütüphaneler, cami, açık spor alanları yaşlılarımızın hizmetinde olacak. Günlük rutin sağlık kontrolleri yapılacak, yaşlılarımız Belediyemize emanet olacak. Merkez günlük kullanılabildiği gibi şehir dışında düğünü, hastası, cenazesi olanlar için annelerini ve babalarını rahatça emanet edebilecekleri yer olacak" diye konuştu.HER mahallede kadınlara yönelik kültür ve yaşam evleri yapılacağını söyleyen Başdeğirmen, "Bu evlerde, gün sohbet salonları, el işi sanatları, yemek ve pastacılık atölyeleri olacak. Spor ve sağlıklı yaşam salonları, çocuk oyun alanları olacak. Anneler çocuklarını ücretsiz kreşe emanet edebilecek. Eğitim salonunda çocuklara, kötü alışkanlıklarla mücadele gibi konularda aile içi eğitimler verilecek" dedi. Başdeğirmen, STK'lar Ortak Akıl Merkezi projesi ile tüm sivil toplum kuruluşları (STK) için ortam ve imkan sunulacağını anlattı. Başdeğirmen, "Bu merkezde tüm STK'lara oda verilecek. Merkezde bulunacak muhasebe birimi ile tüm STK'ların muhasebeleri tutulacak, bürokratik işleri yapılacak. Burada STK'lara proje desteği sağlanacak" dedi. Başdeğirmen ayrıca mahallelerin tamamında Semt Sahaları ve Muhtarlık Binaları kurulacağının sözünü verdi. Başdeğirmen, muhtarlık binasının üst katının sosyal ve kültürel amaçla kullanılacağını sözlerine ekledi.